В подмосковные больницы по программе «Приведи друга» устроились 155 медиков
155 специалистов с начала года устроились на работу в подмосковные больницы по программе «Приведи друга». Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Московской области.
Сотрудники медучреждений Минздрава региона за трудоустройство врача, фельдшера или медсестры могут получить выплату до 128 000 рублей. Сумма зависит от специальности, категории и стажа привлечённого сотрудника.
«В Московской области уделяется внимание не только привлечению новых медицинских кадров, но и поддержке тех, кто уже работает. Именно опытные врачи и средний медперсонал формируют основу качественной помощи пациентам. С начала года по программе «Приведи друга» в медучреждения региона устроились 155 специалистов. 66 из них – врачи, 89 – средний медицинский персонал», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как напомнили в министерстве, премию за привлечение нового сотрудника выплачивают в два этапа: половину – при трудоустройстве, другую половину – после трёх месяцев работы. Новый сотрудник должен быть устроен на основную должность на полную ставку и не должен работать в государственных подмосковных медицинских организациях предыдущие полгода.
Всю информация о мерах социальной поддержки медработников в Подмосковье можно найти на сайте.