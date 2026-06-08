В подмосковные больницы по программе «Приведи друга» устроились 155 медиков

08 июня 2026, 13:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

155 специалистов с начала года устроились на работу в подмосковные больницы по программе «Приведи друга». Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Московской области.





Сотрудники медучреждений Минздрава региона за трудоустройство врача, фельдшера или медсестры могут получить выплату до 128 000 рублей. Сумма зависит от специальности, категории и стажа привлечённого сотрудника.

«В Московской области уделяется внимание не только привлечению новых медицинских кадров, но и поддержке тех, кто уже работает. Именно опытные врачи и средний медперсонал формируют основу качественной помощи пациентам. С начала года по программе «Приведи друга» в медучреждения региона устроились 155 специалистов. 66 из них – врачи, 89 – средний медицинский персонал», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.