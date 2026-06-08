Подмосковный квест «Город пЕРемен» переводят в онлайн-форму
Квест «Город пЕРемен» провели в Королёве 6 июня. Выполняя задания, гости и жители города совершили настоящее путешествие и своими глазами увидели объекты, которые отремонтировали, построили и благоустроили в Королёве по Народной программе «Единой России», сформированной по наказам жителей. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Квест разработали по инициативе подмосковного отделения «Молодой гвардии». Игра в Королёве стала последней из трёх, которые проходили также в Видном и Балашихе. Общее число участников во всех трёх городах составило около пяти тысяч человек.
«Королёв своим характером отвечает на запрос перемен. Когда-то он менял не только город, но и страну, и космос — и продолжает это делать сегодня. Наш квест посвящён переменам, которые случились за последние пять лет. В 2021 году «Единая Россия» собирала Народную программу, получила наказы — и за эти годы очень много чего было построено, отремонтировано», — сказала руководительница «Молодой Гвардии Единой России» Московской области Диана Алумянц,Она добавила, что завершилась только очная часть проекта, но он продолжит работать до сентября в онлайн-режиме. Любой желающий сможет открыть карту квеста и совершить своё путешествие. Кроме того, разработчики планируют охватить ещё несколько подмосковных городов.