Подмосковный квест «Город пЕРемен» переводят в онлайн-форму

08 июня 2026, 14:33

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Квест «Город пЕРемен» провели в Королёве 6 июня. Выполняя задания, гости и жители города совершили настоящее путешествие и своими глазами увидели объекты, которые отремонтировали, построили и благоустроили в Королёве по Народной программе «Единой России», сформированной по наказам жителей. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Квест разработали по инициативе подмосковного отделения «Молодой гвардии». Игра в Королёве стала последней из трёх, которые проходили также в Видном и Балашихе. Общее число участников во всех трёх городах составило около пяти тысяч человек.





«Королёв своим характером отвечает на запрос перемен. Когда-то он менял не только город, но и страну, и космос — и продолжает это делать сегодня. Наш квест посвящён переменам, которые случились за последние пять лет. В 2021 году «Единая Россия» собирала Народную программу, получила наказы — и за эти годы очень много чего было построено, отремонтировано», — сказала руководительница «Молодой Гвардии Единой России» Московской области Диана Алумянц,