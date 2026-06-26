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Сборная Подмосковья по самбо победила на Спартакиаде в командном зачёте

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на финале по самбо XIII летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Такой результат позволил сборной региона занять первое место в командном зачёте.

«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Евгения Крестьянникова из Воскресенска, Параскева Генералова из Мытищ, Серафим Пушненков из Сергиева Посада, Алексей Ивакин из Одинцова и Даниил Будников из Королёва», — говорится в сообщении.
Второе место заняли Ксения Антонова и Семён Дородкин из Можайска, Ева Тучак из Люберец и Никита Стрельцов из Королёва.

А бронзовые награды получили Полина Свиридова из Можайска и Никита Голов из Одинцова.
Лев Каштанов

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