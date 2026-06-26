Капремонт школы в деревне Морозово завершат к 1 сентября
Здание Рыболовской средней школы, расположенное в деревне Морозово Раменского округа, капитально ремонтируют. Работы должны закончить до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Школу общей площадью свыше 3 700 квадратных метров обновляют в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры. В настоящее время готовность объекта составляет 85%.
«Сейчас в здании монтируют сеть электроснабжения, систему отопления и стяжки пола. Завершается обустройство кровли. Продолжаются фасадные работы и чистовая отделка помещений. На площадке заняты более 40 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.В отремонтированную школу завезут новое оборудование и мебель, а прилегающую территорию благоустроят.