Капремонт школы в деревне Морозово завершат к 1 сентября

26 июня 2026, 13:55

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание Рыболовской средней школы, расположенное в деревне Морозово Раменского округа, капитально ремонтируют. Работы должны закончить до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Школу общей площадью свыше 3 700 квадратных метров обновляют в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры. В настоящее время готовность объекта составляет 85%.





«Сейчас в здании монтируют сеть электроснабжения, систему отопления и стяжки пола. Завершается обустройство кровли. Продолжаются фасадные работы и чистовая отделка помещений. На площадке заняты более 40 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.