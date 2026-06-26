Для жителей Подмосковья в День молодёжи проведут игру «Город пЕРемен»
Интеллектуально-командную игру «Город пЕРемен» проведут в шести городах Московской области 27 июня — в День молодёжи — молодогвардейцы региона. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Участникам игры предложат разработать проекты по развитию молодёжных пространств, возможностей для досуга и инфраструктуры.
«Мы уже не раз проводили игру «Город пЕРемен» в разных городах и видим, что молодые люди хотят не просто отдыхать, они готовы предлагать решения и брать ответственность. Мы со своей стороны обеспечим, чтобы каждое разумное предложение нашло отражение в муниципальных программах. Это и есть настоящая обратная связь, которой мы добивались», — сказала руководительница подмосковного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.Игру организуют, в частности, на центральных площадях в Солнечногорске, Подольске, Щёлкове, Орехово-Зуеве, Жуковском и Серпухове. Лучшие инициативы участников войдут в Народную программу «Единой России».