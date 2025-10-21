Стартовал приём заявок на награду «Горячее сердце-2026»
Открыт приём заявок на награду Всероссийской инициативы «Горячее сердце» в 2026 году. Он начался 1 сентября 2025 года и продлится до 1 декабря 2025 года.
Подать представление можно на официальном сайте. Инициатива рассматривает кандидатуры детей и молодёжи в возрасте до 23 лет, а также молодёжные организации. Кандидаты должны учиться в образовательных учреждениях любого уровня и не иметь проблем с законом.
Награда отмечает поступки, которые связаны с одной из трёх категорий:
1. Преодоление чрезвычайной ситуации или смертельной опасности для других людей. Это включает спасение жизней на пожарах и водоёмах, помощь пострадавшим в катастрофах и защиту людей от преступных посягательств.
2. Преодоление трудных жизненных ситуаций, включая состояния, связанные с ограниченными возможностями здоровья.
3. Успешная реализация социально значимых проектов, в том числе тех, которые поддерживают людей, нуждающихся в помощи.
Организационный комитет не ограничивает количество представлений от регионов, организаций или ведомств. Эксперты рассмотрят все поступившие заявки.
