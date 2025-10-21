В Раменском завершается обновление центральной библиотеки

21 октября 2025, 17:20

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Глава Раменского округа Эдуард Малышев рассказал, что все отделочные работы в центральной библиотеке выполнены качественно и в срок. По его словам, благодаря ответственному подходу подрядчика уже к концу октября в учреждение поступит новая мебель и стеллажи, которые завершат обновление интерьера, сообщает ​пресс-служба администрации городского округа.





Открытие библиотеки запланировано на ноябрь. К этому времени будет завершён ремонт входной группы и обновлён книжный фонд, чтобы читатели могли познакомиться с новыми и актуальными изданиями.



Дизайн обновлённого пространства сочетает современный стиль с историческим наследием города и бумагопрядильной фабрики. Залы получили символичные названия: «Цех слова и мысли», «Цех вдохновения», «Цех литературного и культурного наследия» и «Цех-лаборатория». Интерьер в стиле ретро и лофт создаёт атмосферу уюта, а элементы гжели подчёркивают связь с культурными традициями региона.



«Благодаря поддержке Министерства культуры и туризма Московской области удалось реализовать этот проект, и я уверен, что обновленная библиотека станет настоящим центром притяжения для жителей Раменского округа. Впереди много интересных мероприятий», — отметил Эдуард Малышев.