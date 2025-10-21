В усадьбе Знаменское-Губайлово прозвучали хиты мировых мюзиклов
В усадьбе Знаменское-Губайлово в минувшие выходные прошла концертная программа «Хиты мировых мюзиклов». Об этом сообщает пресс-служба администрации г.о. Красногорск.
В уютном зале царила атмосфера настоящего театра, а зрители слушали чарующие голоса исполнителей. Лауреат международных конкурсов Константин Кряжев исполнил композиции из легендарных постановок.
Прозвучали хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Mamma Mia!», «Чикаго», «Бал вампиров» и «Граф Монте-Кристо». Выступление Кряжева вызвало бурю аплодисментов.
В концерте участвовали специальные гости — Наталия Чернышева, Ольга Артемьева, Елена Черпак и Дина Суворова. Их выступления зрители встретили с восторгом. Каждая песня прозвучала как признание в любви к искусству.
