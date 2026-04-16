В Москве в рамках конференции «Медиапространство» обсудили работу с ИИ
В Москве 15 апреля в рамках конференции «Медиапространство», организованной «Коммерсантом», состоялась сессия «ИИ как соавтор: революция в производстве, дистрибуции и монетизации контента».
Модератором беседы стала Татьяна Исакова. В мероприятии также приняли участие представительница Госдумы Марина Ким, исполнительный директор по медиа в Rambler&Co Андрей Цыпер, заместитель генерального директора группы «Интерфакс» Юрий Погорелый, генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов и директор по диджитал-продажам и развитию сайтов АО «Русская Медиагруппа» Станислав Скалабан.
Ключевой темой встречи стала регуляция ИИ-контента. Ким отметила, что на сегодняшний день в Госдуме обсуждают законопроект, который бы закрепил базовые понятия и подходы к маркировке. Однако это регулирование не должно тормозить развитие технологий.
По словам Иксанова, медиарынок уже активно использует ИИ, несмотря на то, что обсуждения технологий уже продолжаются третий год.
«ИИ — это инструмент, как бумага или печатная машинка. Вопрос в том, как его применять. Нейросети уже существенно меняют производственные процессы», — подчеркнул он.
Так, в News Media Holding ИИ применяют в видеопроизводстве для создания сложного контента всего за несколько часов, а также в расследовательской журналистике для обработки больших объемов данных и фото. Кроме того, нейросети применяют и в юридических задачах. Они помогают анализировать и расшифровывать документы на разных языках.
Однако Иксанов обратил внимание, что значительная часть массового ИИ-контента не несет смысловой ценности, поэтому главной задачей медиа является использование технологии во благо аудитории.
Участники беседы пришли к выводу, что ИИ не заменяет человека, однако позволяет сместить фокус с рутинных задач на креатив и управление процессами.