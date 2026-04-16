В Москве в рамках конференции «Медиапространство» обсудили работу с ИИ

16 апреля 2026, 10:11

В Москве 15 апреля в рамках конференции «Медиапространство», организованной «Коммерсантом», состоялась сессия «ИИ как соавтор: революция в производстве, дистрибуции и монетизации контента».





Модератором беседы стала Татьяна Исакова. В мероприятии также приняли участие представительница Госдумы Марина Ким, исполнительный директор по медиа в Rambler&Co Андрей Цыпер, заместитель генерального директора группы «Интерфакс» Юрий Погорелый, генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов и директор по диджитал-продажам и развитию сайтов АО «Русская Медиагруппа» Станислав Скалабан.



Ключевой темой встречи стала регуляция ИИ-контента. Ким отметила, что на сегодняшний день в Госдуме обсуждают законопроект, который бы закрепил базовые понятия и подходы к маркировке. Однако это регулирование не должно тормозить развитие технологий.



По словам Иксанова, медиарынок уже активно использует ИИ, несмотря на то, что обсуждения технологий уже продолжаются третий год.





«ИИ — это инструмент, как бумага или печатная машинка. Вопрос в том, как его применять. Нейросети уже существенно меняют производственные процессы», — подчеркнул он.