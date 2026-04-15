Сезон «Суперлиги Подмосковья» откроется 18 апреля в Одинцово
В 2026 году серия легкоатлетических стартов «Суперлига Подмосковья» пройдет в четырех городах региона. Первый этап состоится 18 апреля в Одинцово, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Участникам уже доступна регистрация на дистанции 5, 10 и 21,1 км — подать заявку можно на официальном сайте проекта. Для начинающих предусмотрен забег на 3 км, а для детей — дистанция 500 метров.
Сезон откроет кросс-полумарафон «Одинцово». В программе — детские старты, дистанция 3 км, эстафета, а также забеги на 5, 10 и 21,1 км. В течение дня запланированы церемонии награждения победителей и призеров. В числе почетных гостей — чемпион России по марафонскому бегу и председатель комиссии спортсменов ВФЛА Юрий Чечун, а также бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года и чемпионата мира по лыжным гонкам Наталья Коростелева.
Соревнования пройдут в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Следующий этап состоится 11 мая в Коломне — там пройдет полумарафон «Летопись победы». 20 июня участников примет Дубна с забегом «Большая Волга». Завершится сезон 25 июля в Серпухове полумарафоном «Золотой павлин».
Проект «Суперлига Подмосковья» реализуется с 2022 года. Помимо беговых дисциплин, участникам доступны лыжи, плавание, велоспорт и лыжероллеры. Все результаты фиксируются на портале проекта и учитываются в общем зачете.
Подробности о регистрации, акциях и розыгрышах доступны на официальном сайте проекта и в его сообществе во «ВКонтакте». Соревнования проходят в рамках федеральной программы «Спорт России».
