В Серпухове на «Библионочи» научат стихотерапии

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

18 апреля в Серпуховском историко-художественном музее пройдёт мероприятие в рамках всероссийской акции «Библионочь-2026». Гостей ждёт вечер «Стихи — стихия» с участием поэта и психофизиолога Елены Корнеевой, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.



Елена Корнеева — член Союза писателей России, автор метода стихотерапии. В программе: моноспектакль, где стихи исполняет сам автор, и интерактивная сессия стихотерапии — мелодекламация, основанная на 23-летнем опыте работы в психофизиологии. Этот метод, по словам организаторов, мягко гармонизирует состояние через слово, ритм и образ.

Стихотерапия помогает снять психоэмоциональное и физическое напряжение, улучшить настроение, отвлечься от тревожных состояний, развить образное мышление и повысить устойчивость к стрессу.

Также в программе — розыгрыш призов и элементы авторской цветотерапии.

Начало в 17:30. Возрастное ограничение: 12+. Узнать подробности и приобрести билеты можно на официальном сайте музея.

Дайана Хусинова

