ФАДН проведет юбилейный фотоконкурс «Русская цивилизация» в 2026 году
Федеральное агентство по делам национальностей объявило о проведении X Международного фотоконкурса «Русская цивилизация». Прием работ пройдет с 28 июня по 12 октября 2026 года в рамках Года единства народов России.
Организаторы рассчитывают, что проект вновь соберет большую аудиторию и поможет укрепить межнациональное согласие, а еще поддержит этнокультурное развитие народов страны. К участию приглашают фотографов старше 18 лет. Подать снимки смогут как профессионалы, так и любители.
Интерес к конкурсу продолжает расти. В 2025 году авторы прислали более 19,5 тысячи фотографий. Проект уже давно вышел за пределы России и объединяет участников из разных стран.
Лучшие кадры выберет жюри из известных деятелей культуры, художников, актеров, фотожурналистов, лауреатов и номинантов престижных премий. Победителей наградят накануне Дня народного единства на одной из популярных площадок Москвы. Подробнее читайте на сайте.
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