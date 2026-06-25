ФАДН проведет юбилейный фотоконкурс «Русская цивилизация» в 2026 году

25 июня 2026, 10:33

Фото: iStock/scyther5

Федеральное агентство по делам национальностей объявило о проведении X Международного фотоконкурса «Русская цивилизация». Прием работ пройдет с 28 июня по 12 октября 2026 года в рамках Года единства народов России.