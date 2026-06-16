Школьницы из Долгопрудного вышли в финал конкурса «Вдохновлённые детством»
Ученица Долгопрудненской гимназии Марьям Хусяинова и восьмиклассница школы №1 Полина Дейнеко приняли участие во Всероссийском конкурсе «Вдохновлённые детством». Мероприятие прошло 15 июня в Министерстве просвещения России, сообщает Министерство образования Московской области.
Конкурс организовал Российский детско-юношеский центр. В рамках творческого испытания участницы подготовили синопсисы — краткие пересказы исторического фильма и песни, а также рассказали о своей работе во время студийной записи.
После пресс-конференции организаторы вручили школьницам благодарственные письма от директора Росдетцентра Александра Кудряшова. Теперь участницы ожидают подведения итогов финального этапа конкурса.
В Министерстве образования Подмосковья отметили, что Полина Дейнеко пишет авторские песни и регулярно участвует в творческих состязаниях муниципального, регионального и федерального уровней.
Марьям Хусяинова входит в состав школьного медиацентра. В этом году она вышла в финал Ломоносовской олимпиады «Покори Воробьевы горы» по журналистике, а также приняла участие в Медиафестивале в Сочи, который прошел в мае.
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