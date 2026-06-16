Школьницы из Долгопрудного вышли в финал конкурса «Вдохновлённые детством»

16 июня 2026, 17:38

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

Ученица Долгопрудненской гимназии Марьям Хусяинова и восьмиклассница школы №1 Полина Дейнеко приняли участие во Всероссийском конкурсе «Вдохновлённые детством». Мероприятие прошло 15 июня в Министерстве просвещения России, сообщает Министерство образования Московской области.