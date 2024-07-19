В Ингушетии проведут форум некоммерческих организаций «Магас-2024»

Фото: пресс-служба форума
Международный форум некоммерческих организаций «Магас-2024» будет проходить в столице Ингушетии с 28 июля по 1 августа, участие в нём примут 120 представителей различных общественных организаций из десяти стран, сообщает пресс-служба Комитета по делам молодёжи Республики Ингушетия.
«Целью форума является повышение эффективности взаимодействия между общественными организациями для решения актуальных социальных проблем», — отмечается в сообщении.Темами мероприятия станет развитие внутреннего туризма, социальное проектирование, молодёжная политика, волонтёрство, использование искусственного интеллекта для нужд общественных организации и пр.
В рамках форума будут работать секции, проходить лекции и круглые столы. Кроме того, для участников организуют мастер-классы, экскурсии и прочие культурно-досуговые мероприятия.
Зарегистрироваться для участия в форуме можно до 21 июля на платформе «Молодёжь России».
Читайте также:
Амбассадорами проекта «ТопБЛОГ» от Подмосковья стали музыкант Бурдаева и спортсмен Корпачев
Подмосковных писателей приглашают в литературные резиденции в Находке и Самаре
Открыта регистрация на историко-культурный форум «Истоки» в Севастополе
Лев Каштанов