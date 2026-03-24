Стартовал отбор участников всероссийского конкурса школьных музеев

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

Российское общество «Знание» совместно с Минпросвещения России объявило о начале приема заявок на Всероссийский конкурс школьных музеев, сообщает Министерство образования Московской области.



Мероприятие направлено на поддержку хранителей истории и развитие патриотического воспитания в образовательных учреждениях. Конкурс призван способствовать развитию школьных музеев и популяризации их деятельности как ключевого инструмента гражданско-патриотического и культурного воспитания подрастающего поколения.

Участие в нем смогут принять педагоги, руководители, сотрудники музеев, а также иные уполномоченные лица, ответственные за организацию их работы. Заявки принимаются до 29 апреля 2026 года. Подробная информация опубликована на официальном сайте конкурса.

Дайана Хусинова

