Стартовал отбор участников всероссийского конкурса школьных музеев
Российское общество «Знание» совместно с Минпросвещения России объявило о начале приема заявок на Всероссийский конкурс школьных музеев, сообщает Министерство образования Московской области.
Участие в нем смогут принять педагоги, руководители, сотрудники музеев, а также иные уполномоченные лица, ответственные за организацию их работы. Заявки принимаются до 29 апреля 2026 года. Подробная информация опубликована на официальном сайте конкурса.
