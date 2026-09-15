Подмосковные тхэквондисты взяли пять медалей на международном турнире

15 сентября 2026, 11:30

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые и две серебряные медали завоевали представители Московской области на международных соревнованиях по тхэквондо Multi European Games. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил в сербском городе Ниш с 11 по 13 сентября. За победу сражались около двух тысяч атлетов, представлявших более 500 клубов и 39 стран.





«Золотые награды Подмосковью принесли София Молох, выступавшая в весовой категории до 62 килограммов, Ксения Здор в весе до 57 килограммов и Милана Бекулова в весе до 46 килограммов», — говорится в сообщении.