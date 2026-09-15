В Подмосковье заработали ещё четыре голосовых помощника

15 сентября 2026, 09:55

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

Ещё четыре голосовых помощника подключили в Московской области. Теперь в региональной системе госуслуг их 19. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.





Новые помощники консультируют по земельно-имущественным торгам и по лицензированию алкогольной продукции, информируют о задолженностях в сфере лесного хозяйства и собирают обратную связь по итогам обращений на горячую линию президента России.





«В Подмосковье с начала текущего года запустили четыре новых голосовых помощника. Мы внедрили их там, где вопросы повторяются или нужно массово собрать данные или донести информацию до жителя», — рассказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.