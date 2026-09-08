Стартовал Всероссийский диктант «Россия — дом народов»
Сегодня, 8 сентября, отмечается День языков народов Российской Федерации. В честь этого праздника жители Московской области могут присоединиться к Всероссийскому диктанту «Россия — дом народов».
Акцию организуют ФГБУ «Дом народов России» и интернет-энциклопедия «Рувики» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Института языкознания РАН и фонда «Тотальный диктант».
«Мероприятие приурочено к Году единства народов России. Присоединиться к диктанту и проверить свои знания могут все желающие. Приглашаю всех принять участие», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Проверить свои знания можно будет в онлайн-формате. В день проведения акции на официальном сайте платформы «Рувики» будет доступна онлайн-трансляция. При этом участникам предложат выбрать язык, на котором они хотят написать диктант. Один и тот же текст можно будет выполнить на любом из 21 языка народов России, среди которых русский, татарский, башкирский, якутский и другие.
Для участия в акции необходимо 8 сентября зайти на сайт dictant.ruwiki.ru, пройти регистрацию, выбрать подходящий язык и следовать дальнейшим инструкциям. Сразу после завершения диктанта в личном кабинете автоматически сформируется электронный именной сертификат, подтверждающий участие в мероприятии.