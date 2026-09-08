Стартовал Всероссийский диктант «Россия — дом народов»

08 сентября 2026, 09:03

Фото: скриншот сайта dictant.ruwiki.ru

Сегодня, 8 сентября, отмечается День языков народов Российской Федерации. В честь этого праздника жители Московской области могут присоединиться к Всероссийскому диктанту «Россия — дом народов».





Акцию организуют ФГБУ «Дом народов России» и интернет-энциклопедия «Рувики» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Института языкознания РАН и фонда «Тотальный диктант».





«Мероприятие приурочено к Году единства народов России. Присоединиться к диктанту и проверить свои знания могут все желающие. Приглашаю всех принять участие», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.