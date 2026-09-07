В Подмосковье упростили оформление субсидий для бизнеса
Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
К услуге по оформлению субсидий для малого и среднего бизнеса на госпортале Московской области подключили «умные сервисы», упрощающие подачу заявок. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
О нововведениях рассказала глава подмосковного министерства Надежда Куртяник.
«Умные сервисы» автоматически рассчитывают сумму налоговых отчислений, которой нужно будет достичь по соглашению, и показывают баллы по каждой категории — например, за городской округ, дату присвоения ОГРН. Это избавляет заявителей от ручных расчетов и помогает заранее оценить свои обязательства», — отметила Куртяник.Право на компенсацию части затрат на модернизацию оборудования и лизинг имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, включённые в реестр МСП, зарегистрированные и ведущие деятельность в Московской области.