Жительнице Раменского вручили почётный знак за особые заслуги перед округом

14 мая 2026, 17:04

Эдуард Малышев и Анна Расторгуева (фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.)

Краевед, член Союза писателей России, автор книг по истории Раменского приборостроительного завода, ветеран труда Анна Расторгуева получила почётный знак «За особые заслуги перед Раменским муниципальным округом». Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Заслуженную награду героине вручил в день её 85-летия глава муниципалитета Эдуард Малышев.



Трудовой стаж Анны Ивановны составляет 66 лет, из которых 45 она проработала на приборостроительном заводе.





«Моя писательская деятельность началась с того, что мой начальник Владимир Григорьевич сказал: «Вот, Анна, ушёл Михалевич, и ничего о нём нет, давай мы хоть маленькую книжечку издадим». И мы составили книгу-воспоминание о Михаиле Леонтьевиче людей, которые его близко знали», — рассказала Анна Расторгуева.