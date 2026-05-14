Через портал госуслуг Подмосковья оформили 16 тысяч льготных путёвок в лагеря

14 мая 2026, 15:59

оригинал

Свыше 16 тысяч заявлений на получение льготных путёвок в детские лагеря отправили жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.





Право на одну льготную путёвку в год имеют дети из многодетных или малообеспеченных семей, сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья или находящиеся в трудной жизненной ситуации.





«Услуга размещается на портале в разделе «Поддержка», подразделе «Отдых и здоровье». Для подачи заявки нужно пройти авторизацию, заполнить соответствующую электронную форму и приложить сканы документов», — говорится в сообщении.