В Подмосковье провели финальную тренировку перед ЕГЭ

Последнюю тренировку перед основным периодом ЕГЭ провели в Московской области 14 мая. В ней участвовали все 255 региональных пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.





Участие в тренировке приняли руководители ППЭ, члены экзаменационной госкомиссии, технические специалисты, а также более 11 тысяч выпускников, которые сдавали обществознание, английский и информатику.





«В ходе тренировки отработали все экзаменационные мероприятия, включая распечатку билетов из интернета, сканирование и печать материалов в аудиториях, а также повторили алгоритмы действий в случае внештатных ситуаций», — говорится в сообщении.