Стартовал всероссийский конкурс для юных мастеров и творцов «Нить культуры»
1 июля 2026 года открылась регистрация на участие в фестивале культурного наследия «Нить культуры». Попробовать свои силы могут школьники от 12 до 17 лет, а также студенты колледжей и вузов до 35 лет со всей России. Проект реализуется при грантовой поддержке Движения Первых.
За два сезона фестиваль объединил 2386 человек со всей страны, его контент в соцсетях набрал более 221 тысячи просмотров. Участники представили 223 творческие работы — от авторской керамики и народных костюмов до этнических танцев и музыкальных композиций. В этом году организаторы планируют расширить географию и увеличить число финалистов до 400 человек.
Фестиваль проходит по двум направлениям:
- «Мастера» — декоративно-прикладное искусство: художественная роспись, бисероплетение, ювелирное дело, керамика, кружевоплетение, валяние из шерсти, народная кукла, этномода и другие ремесла.
- «Творцы» — сценические искусства: национальные танцы, вокальные фольклорные композиции, игра на народных инструментах, художественное чтение произведений регионов России.
Зарегистрированные участники получат доступ к Telegram-каналу проекта с образовательными материалами, лекциями от экспертов и подборками вдохновляющих мест России. Очный финал пройдет в Санкт-Петербурге со 2 по 4 октября. Для иногородних участников организаторы предоставят проживание и трехразовое питание, проезд оплачивает направляющая сторона. В программе: выставка работ, сценические выступления, фотовыставка, мастер-классы и культурно-патриотические мероприятия.
Заявки принимаются до 6 сентября на официальном сайте nitculture.ru. Главная цель фестиваля — помочь каждому участнику осознать свою идентичность, увидеть ценность корней и вдохновиться на собственные проекты, которые станут мостом между прошлым и будущим России.