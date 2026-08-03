Стартовал всероссийский конкурс для юных мастеров и творцов «Нить культуры»

03 августа 2026, 09:36

Фото: организаторы фестиваля

1 июля 2026 года открылась регистрация на участие в фестивале культурного наследия «Нить культуры». Попробовать свои силы могут школьники от 12 до 17 лет, а также студенты колледжей и вузов до 35 лет со всей России. Проект реализуется при грантовой поддержке Движения Первых.





За два сезона фестиваль объединил 2386 человек со всей страны, его контент в соцсетях набрал более 221 тысячи просмотров. Участники представили 223 творческие работы — от авторской керамики и народных костюмов до этнических танцев и музыкальных композиций. В этом году организаторы планируют расширить географию и увеличить число финалистов до 400 человек.



Фестиваль проходит по двум направлениям: