Достижения.рф

Стартует всероссийский журналистский конкурс «Как понимать и принимать детей с аутизмом?»

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В 2026 году Фонд Андрея Первозванного совместно с Центром «Наш солнечный мир» запускает Всероссийский журналистский конкурс «Как понимать и принимать детей с аутизмом?».



Конкурс проводится в честь 2 апреля, Всемирного дня распространения информации об аутизме. Цель — привлечь внимание к трудностям, с которыми сталкиваются семьи, воспитывающие детей с аутизмом, в общественных местах.

Для участия в конкурсе журналистам нужно опубликовать материал на заданную тему и заполнить анкету участника в период с 24 марта по 6 апреля 2026 года. Группа экспертов, состоящая из руководителей Фонда Андрея Первозванного и Центра «Наш солнечный мир», выберет 15 лауреатов, чьи проекты наиболее полно отражают тему.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте.

Екатерина Коршунова

