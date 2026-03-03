В Подмосковье 4 марта проведут проверку системы оповещения

03 марта 2026, 13:12

Фото: istockphoto.com/Harry Wedzinga

Комплексную проверку системы оповещения населения проведут в Московской области в среду, 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности.





Проверка будет проходить с 10:30 до полудня. В это время включатся электросирены и будут передавать сигнал «Внимание всем!».





«По теле- и радиоканалам в указанное время начнут транслировать следующий текст: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!». Соответствующая информация появится также в мобильных приложения «МЧС России» и «112 МО», — говорится в сообщении.