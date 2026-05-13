В «Забеге Победы» в Люберцах приняли участие более 100 человек

13 мая 2026, 10:30

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Традиционный «Забег Победы» провели в парке «Лесная опушка» в Люберцах 11 мая. В нём приняли участие более 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В этом году старты, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне, проходили в округе в третий раз. Участникам предоставили на выбор несколько дистанций протяжённостью от одного до 21 километра — в зависимости от возраста бегуна.





«В самой младшей возрастной группе первым пришёл Александр Трофимов, в группе 9-11 лет — Мирон Первушкин, среди подростков 12-14 лет — Никита Серёгин, в абсолютной категории среди девушек — Ева Панина, а в группе от 18 лет — Арам Арутюнян», — рассказал руководитель Центра ГТО округа Люберцы Евгений Петров.