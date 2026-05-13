Юные каратисты из Лобни завоевали восемь медалей на турнире в честь Дня Победы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Лобня

Три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали завоевали юные воспитанники лобненской школы каратэ «Кобудо Тацудзин» на открытом турнире в Щёлкове, посвящённом Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Соревнования проходили 10 мая в спорткомплексе «Подмосковье». За медали сражались свыше 250 спортсменов из разных городов Московской области.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Ева Звонарева (категория «ката», группа «девочки восьми-девяти лет»), а также Роман Дмитриенко и Александр Короп (категория «кумитэ», группа «мальчики 12-13 лет»)», — говорится в сообщении.