Юные каратисты из Лобни завоевали восемь медалей на турнире в честь Дня Победы
Три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали завоевали юные воспитанники лобненской школы каратэ «Кобудо Тацудзин» на открытом турнире в Щёлкове, посвящённом Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Соревнования проходили 10 мая в спорткомплексе «Подмосковье». За медали сражались свыше 250 спортсменов из разных городов Московской области.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Ева Звонарева (категория «ката», группа «девочки восьми-девяти лет»), а также Роман Дмитриенко и Александр Короп (категория «кумитэ», группа «мальчики 12-13 лет»)», — говорится в сообщении.Серебро выиграла Кристина Ефремова («кумитэ», группа «девочки восьми-девяти лет»). А бронзовые медали получили Ева Звонарева в категории «кумитэ», Кристина Ефремова в категории «ката», Мария Гайрулина в категории «ката» среди девочек шести-семи лет и Дахир Гербеков в категории «кумитэ» среди мальчик 12-13 лет.