Стартовала регистрация на форум и приём заявок на премию «Дигория»

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Регистрация на участие в VI Всероссийском форуме «Дигория», объединяющим молодых учёных и практиков социально-гуманитарного профиля, открылась в пятницу, 11 октября, также стартовал приём заявок на IV Национальную премию «Дигория», сообщает пресс-служба мероприятия.
«Набор участников на форум ведётся по пяти профильным направлениям: «Политическая экспертиза», «Медиа и коммуникации», «Политическая аналитика», «Политическое образование и гражданское просвещение» и «Социальные и креативные технологии», — говорится в сообщении.К участию приглашаются продюсеры медиапроектов и видеоконтента, политические обозреватели, политтехнологи, дизайнеры и художники, а также учёные социально-гуманитарного профиля, лекторы и преподаватели. Участники не должны быть старше 35 лет.
В рамках форума состоится награждение IV Национальной премии «Дигория». Премию будут вручать по трём номинациям: «Политические технологии», «Политические исследования» и «Политические коммуникации».
Подробная информация о форуме и премии размещена по ссылке.
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