В Президентской академии 23 октября пройдёт карьервый форум

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В Московском областном филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 23 октября состоится ежегодный карьерный форум. Это важное событие для студентов, где они могут пообщаться с представителями компаний, работодателями и экспертами из различных областей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
ярмарка вакансий, где студенты смогут узнать о вакансиях от работодателей; выступления топ-спикеров, которые поделятся своим опытом и советами о достижении успеха в карьере; профориентационный мастер-класс для школьников, где тренер неформального образования поможет им выбрать профессию; разбор резюме с карьерным консультантом, где студенты получат рекомендации по составлению резюме и подготовке к собеседованиям; памятные призы и подарки для участников форума.
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