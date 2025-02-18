Стартовала регистрация на Международную историческую онлайн-игру «1 418»

Фото: пресс-служба игры «1 418»
Началась регистрация на Международную историческую интеллектуальную игру «1 418». Она станет пятой в серии подобных игр, сообщили организаторы игры.
«Игра «1 418» проводится для подготовки к Международной историко-просветительской акции «Диктант Победы». Совместно с «Единой Россией» и «Волонтёрами Победы» мы создали площадку, которая объединит участников из разных уголков мира. Они смогут присоединиться к трансляциям на русском, английском, испанском и французском языках, а команды из разных регионов – соревноваться в удобное для них время. Такой формат позволит охватить всю Россию и зарубежные страны», – сказала зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.В прошлом году в игре участвовали свыше 50 тыс. человек. В 2025-м она стала международной. Серия трансляций пройдёт 20 марта.
В 7.00 по московскому времен начнётся трансляция на русском языке для ДФО и СФО; в 09.00 – на русском языке для УФО и ПФО; в 11.00 – на русском языке для СЗФО, ЮФО, а также исторических территорий России с параллельной трансляцией на английском языке.
В 13.00 стартует трансляция на русском языке для ЦФО и СКФО с параллельной трансляцией на французском.
В 17.00 начнётся трансляция на испанском языке.
Вопросы игры будут посвящены основным событиям Второй мировой и Великой Отечественной войн, стратегическим военным операциям 1945 года, вкладу федеральных округов России и стран СНГ в Великую Победу.
Принять участие в игре может любой желающий, претендовать на подарки – только участники в возрасте от 14 до 18 лет включительно, объединившиеся в команды от трёх до 10 человек, включая капитана, и прошедшие предварительную регистрацию.
По итогам каждой из семи игр будут определены три лучших команды, которые получат памятные призы от организаторов.
Зарегистрироваться на игру и узнать все подробности можно на сайте.
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Лора Луганская