Жителей Подмосковья пригласили на Х форум по развитию инклюзивной среды

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Десятый международный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма — десятилетие лидерства» будет проходить в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» с 14 по 17 августа. К участию приглашаются авторы инклюзивных проектов из разных регионов страны, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба форума.





В этом году участники форума будут работать по пяти направлениям: трудоустройство молодых людей с инвалидностью, реинтеграция участников СВО, инклюзивное образование, развитие НКО и социального предпринимательства, а также социальная дипломатия и побратимство.





«Форум «Территория Ритма» соберет в Мастерской управления «Сенеж» людей, создающих проекты в сфере инклюзивного образования, реабилитации и социальной адаптации, трудоустройства людей с инвалидностью, поддержки семей, развития доступного туризма, социальных сервисов, а также инициатив, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей», — рассказал первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Сергей Бочаров.