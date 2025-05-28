Стартовала регистрация на новый сезон конкурса «Это у нас семейное»
Второй сезон конкурса «Это у нас семейное» стартовал в России, принять в нём участие приглашаются семьи изо всех российских регионов, включая Московскую область, сообщает пресс-служба конкурса.
«Темой второго сезона конкурса станет культурный код России. Представители разных поколений российских семей смогут найти интересные совместные увлечения, возродить лучшие семейные традиции, исследовать историю своей семьи и стать ближе друг к другу», — говорится в сообщении.Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте этосемейное.рф до 27 июля. Попробовать свои силы могут семейные команды в составе не менее четырёх человек. Они должны быть представителями трёх и более поколений. Обязательным условием является наличие в команде участника в возрасте от пяти до 17 лет.
Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.