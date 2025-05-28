ИИ исключил отказы в разрешениях на бесплатную парковку многодетным Подмосковья
1750 подмосковных многодетных семей получили на региональном портале госуслуг разрешение на бесплатную парковку. Их включили в реестр платных парковок в 13 городах, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«При запуске госуслуги часть заявок на включение в реестр платных парковок была отклонена из-за некорректного предоставления документов. Чтобы минимизировать число отказов, для удобства заявителей включили подсказки. Это помогло снизить число ошибок при подаче документов в два раза. А 19 мая подключили искусственный интеллект, который сразу проверяет правильность приложенных документов и указывает на ошибки. Это помогло окончательно исключить отказы из-за некорректной загрузки документов», – рассказали в ведомстве.Главными причинами отказа там назвали предоставление скан-копии СТС только с одной стороны, без подтверждения собственника транспортного средства; подачу заявления не от собственника, а от другого родителя. Оформить льготное парковочное разрешение многодетные семьи Подмосковья могут на портале.
На одну семью можно оформить одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2. Места на парковке при этом не резервируются.
После получения льготного разрешения можно бесплатно парковаться на платных парковках в 13 городах Подмосковья. Всю информацию можно получить на сайте.
Если при подаче заявок на льготное разрешение возникли вопросы, можно получить консультацию по номеру +7 (498) 602-13 11 (добавочный: 656820, 656821 или 656824).