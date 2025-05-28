Жителям Подмосковья рассказали, как организовать детский отдых через «Добродел»
Организовать отдых детей на летних каникулах и выбрать подходящий лагерь подмосковные родители могут с помощью мобильного приложения «Добродел», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В разделе «Услуги» приложения «Добродел» нужно выбрать подраздел «Детский отдых». Там размещена актуальная и полная информация о детских лагерях Подмосковья, включая описание, набор занятий для отдыхающих, расписание смен, стоимость, отзывы, контактные данные и прочее», — говорится в сообщении.При поиске подходящего лагеря можно использовать фильтры по городу, датам, цене, возрасту ребёнка, а также по тематике лагерей и смен. В перечне есть оздоровительные, языковые, военно-патриотические, спортивные и другие лагеря.