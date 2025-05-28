Учёные, врачи и эксперты обсуждают в Подмосковье тренды здорового долголетия

28 мая 2025, 12:16

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Доме правительства Московской области открылся форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия». На него собрались учёные, врачи, эксперты в области здравоохранения и медицины, политики, деятели культуры, спортсмены, производители продуктов здорового питания со всей России.





Темы обсуждения – внедрение современных здоровьесберегающих технологий, развитие отечественной медицинской и фармацевтической промышленности, роль регионов в профилактической медицине, влияние культуры на популяризацию здорового образа жизни.

«Наша задача – сделать всё, чтобы в том, что касается здоровья и качества жизни, мы чувствовали перемены. Все хотят жить долго и счастливо, чтобы также долго и счастливо жили их дети и родители. Здесь очень важны подход к здравоохранению, занятиям спортом, питанию, технологиям. Нынешний форум – возможность найти всё самое полезное для человека. Задача – сделать так, чтобы это могли почувствовать жители каждого населённого пункта Московской области. Один из заметных прорывов – перинатальная помощь. Сегодня она соответствует лучшим мировым стандартам», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Коллеги обсуждают разные направления, которые формируют здоровое долголетие. Это и спорт, и культура, и политика, и медицина, и наука. Форум охватывает все эти межведомственные и междисциплинарные темы, а также презентует объявленные президентом новые нацпроекты. Сегодня будем детально обсуждать нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья», посвящённый вопросам долголетия. Наши учёные работали для того, чтобы, ориентируясь на передовые разработки, дать возможность населению использовать лекарства, биоактивные добавки и питание, от которых зависят наша жизнь и построение организма», – отметила Голикова.

«На протяжении многих лет у нас, если посмотреть на все инструменты господдержки, везде активно участвуют либо классические университеты, либо специализированные отраслевые медицинские вузы. Поэтому мы все эти годы шли к тому, чтобы стать активными участниками организации площадки, посвящённой трендам здорового долголетия. Будем всячески её поддерживать», – заверил Фальков.

«Паспортный и биологический возраст – два разных показателя. И если на первый повлиять невозможно, то второй контролируют врачи. Современная терапия позволяет за три месяца уменьшить биологический возраст на девять лет. В основе лежат и уровень давления, и частота сердечных сокращений, и показатель жёсткости сосудов, что отвечает за прогноз развития инфарктов и инсультов», – рассказала замдиректора по образовательной деятельности, декан факультета и усовершенствование врачей МОНИКИ Татьяна Чернявская.