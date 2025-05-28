Учёные, врачи и эксперты обсуждают в Подмосковье тренды здорового долголетия
В Доме правительства Московской области открылся форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия». На него собрались учёные, врачи, эксперты в области здравоохранения и медицины, политики, деятели культуры, спортсмены, производители продуктов здорового питания со всей России.
Темы обсуждения – внедрение современных здоровьесберегающих технологий, развитие отечественной медицинской и фармацевтической промышленности, роль регионов в профилактической медицине, влияние культуры на популяризацию здорового образа жизни.
«Наша задача – сделать всё, чтобы в том, что касается здоровья и качества жизни, мы чувствовали перемены. Все хотят жить долго и счастливо, чтобы также долго и счастливо жили их дети и родители. Здесь очень важны подход к здравоохранению, занятиям спортом, питанию, технологиям. Нынешний форум – возможность найти всё самое полезное для человека. Задача – сделать так, чтобы это могли почувствовать жители каждого населённого пункта Московской области. Один из заметных прорывов – перинатальная помощь. Сегодня она соответствует лучшим мировым стандартам», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Зампред правительства России Татьяна Голикова поблагодарила Воробьёва, а также министра науки и высшего образования Валерия Фалькова за организацию форума на подмосковной площадке. Он важной для каждого теме – теме здорового долголетия.
«Коллеги обсуждают разные направления, которые формируют здоровое долголетие. Это и спорт, и культура, и политика, и медицина, и наука. Форум охватывает все эти межведомственные и междисциплинарные темы, а также презентует объявленные президентом новые нацпроекты. Сегодня будем детально обсуждать нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья», посвящённый вопросам долголетия. Наши учёные работали для того, чтобы, ориентируясь на передовые разработки, дать возможность населению использовать лекарства, биоактивные добавки и питание, от которых зависят наша жизнь и построение организма», – отметила Голикова.Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что вопросы активного долголетия, качества жизни и здоровья непосредственно связаны с двумя важнейшими задачами, обозначенными Владимиром Путиным. Это народосбережение и демографическая политика.
«На протяжении многих лет у нас, если посмотреть на все инструменты господдержки, везде активно участвуют либо классические университеты, либо специализированные отраслевые медицинские вузы. Поэтому мы все эти годы шли к тому, чтобы стать активными участниками организации площадки, посвящённой трендам здорового долголетия. Будем всячески её поддерживать», – заверил Фальков.На форуме развёрнута выставка, где можно ознакомиться с передовыми медицинскими центрами здоровья и проектами в области здорового питания. Свой стенд представил один из флагманов подмосковной медицины – Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского. Так, посетителям предлагают пройти VR-визуализацию биологического возраста и примерить костюм пожилого человека.
«Паспортный и биологический возраст – два разных показателя. И если на первый повлиять невозможно, то второй контролируют врачи. Современная терапия позволяет за три месяца уменьшить биологический возраст на девять лет. В основе лежат и уровень давления, и частота сердечных сокращений, и показатель жёсткости сосудов, что отвечает за прогноз развития инфарктов и инсультов», – рассказала замдиректора по образовательной деятельности, декан факультета и усовершенствование врачей МОНИКИ Татьяна Чернявская.Она добавила, что, кроме методики измерения биологического возраста и врачебных рекомендаций по сохранению вечной молодости, посетителям предлагают примерить на себя старость. Костюм пожилого человека позволяет почувствовать себя старше на несколько лет. Утяжелители ухудшают физическую активность и замедляют движения, а VR-технологии снижают зрение и притупляют слух.
По её словам, МОНИКИ приехал на форум с глобальной концепцией, объединяющей науку, образование и здравоохранение. Здоровая жизнь должна начинаться не во второй её половине, а ещё до рождения, так как здоровье человека начинается со здоровья родителей.
Форум проходит 27-28 мая. Его организаторы – правительство России, правительство Московской области и Фонд «Росконгресс».