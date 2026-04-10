Стартовала регистрация на V молодежный исторический форум «Герои Отечества»
С 13 по 15 мая 2026 года в Северной столице пройдет V Петербургский молодежный исторический форум «Герои Отечества».
Мероприятие, приуроченное к 120-летию начала работы первой Государственной Думы Российской империи, соберет более 750 участников из регионов России и зарубежья. Приглашаются граждане РФ и иностранных государств в возрасте от 14 до 35 лет, прошедшие регистрацию и конкурсный отбор.
До 1 мая идет регистрация для иногородних участников. До 5 мая — для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Программа форума включает кинофестиваль, панельные сессии, встречи с депутатами и сенаторами, торжественный прием в честь юбилея форума, дебаты, экскурсии, а также награждение победителей пяти творческих и научных конкурсов. Среди них: конкурс исследовательских работ, фотоконкурс «Парламент в кадре», киноконкурс «Хроника парламентаризма», конкурс детских рисунков «Парламентские зарисовки», конкурс законотворческих инициатив.
Основной площадкой станет Президентская библиотека, а также другие исторические и культурные центры Санкт-Петербурга. Форум проводится с 2022 года и объединил уже более десяти тысяч молодых историков, школьников и студентов из 89 регионов России и стран СНГ. Проект — победитель Всероссийской премии «Больших перемен», конкурса «Моя страна — моя Россия» и призер международной премии #МЫВМЕСТЕ.
