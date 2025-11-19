Анализ на ВИЧ в этом году бесплатно сдали 2,5 млн жителей Подмосковья

19 ноября 2025, 15:20

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 2,5 млн жителей Московской области бесплатно и анонимно сдали анализ на ВИЧ-инфекцию с начала года. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Пройти исследование можно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также в рамках выездных акций, которые регулярно проводит Центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

«Каждому необходимо знать свой ВИЧ-статус не только для собственной безопасности, но и для здоровья близких. Диагностика ВИЧ-инфекции –быстрый и безболезненный процесс. В этом году анализ на ВИЧ в Подмосковье прошли почти 2,5 млн человек. Это на 52,6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.