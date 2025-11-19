В Раменском отметили 20-летие «Молодой Гвардии Единой России» интеллектуальной игрой

19 ноября 2025, 20:43

Молодёжь Раменского проявила смекалку на юбилейной встрече «Молодой Гвардии»

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

18 ноября в ДК «Дементьевский» прошло торжественное мероприятие, посвящённое 20-летию организации «Молодая Гвардия Единой России». Об этом сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.