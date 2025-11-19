В Раменском отметили 20-летие «Молодой Гвардии Единой России» интеллектуальной игрой
18 ноября в ДК «Дементьевский» прошло торжественное мероприятие, посвящённое 20-летию организации «Молодая Гвардия Единой России». Об этом сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
Празднование прошло в формате интеллектуально-патриотической игры «Вместе мы – Россия!», посвящённой многонациональности страны и укреплению чувства гордости за Родину.
В квизе участвовали студенты филиала Авиационного техникума им. В.А. Казакова и Раменского дорожно-строительного техникума. Три команды, показавшие лучшие результаты, получили сертификаты и билеты на различные культурные и образовательные мероприятия.
Мероприятие подчеркнуло роль «Молодой Гвардии» как активного молодёжного движения, участвующего в общественно значимых проектах: патриотических акциях, благотворительности и просветительских инициативах.
Депутаты фракции «Единая Россия» поздравили участников организации и отметили их инициативность и вклад в жизнь округа.
Отдельные активисты получили Благодарственные письма от партии за активную гражданскую позицию и вклад в развитие волонтерского движения на территории Раменского муниципального округа.
