В Раменском отметили 20-летие «Молодой Гвардии Единой России» интеллектуальной игрой

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

18 ноября в ДК «Дементьевский» прошло торжественное мероприятие, посвящённое 20-летию организации «Молодая Гвардия Единой России». Об этом сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.



Празднование прошло в формате интеллектуально-патриотической игры «Вместе мы – Россия!», посвящённой многонациональности страны и укреплению чувства гордости за Родину.

В квизе участвовали студенты филиала Авиационного техникума им. В.А. Казакова и Раменского дорожно-строительного техникума. Три команды, показавшие лучшие результаты, получили сертификаты и билеты на различные культурные и образовательные мероприятия.

Мероприятие подчеркнуло роль «Молодой Гвардии» как активного молодёжного движения, участвующего в общественно значимых проектах: патриотических акциях, благотворительности и просветительских инициативах.

Депутаты фракции «Единая Россия» поздравили участников организации и отметили их инициативность и вклад в жизнь округа.

Отдельные активисты получили Благодарственные письма от партии за активную гражданскую позицию и вклад в развитие волонтерского движения на территории Раменского муниципального округа.

Софья Метелева

