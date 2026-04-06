Стартовала Всероссийская серия походов для молодежи «Время открытий»
В России продолжается масштабная работа по развитию молодёжного туризма и патриотического воспитания.
В рамках совместного проекта Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и «Движения Первых» реализуется инициатива «Походы Первых — Больше, чем путешествие». Её ключевым элементом стал специальный проект «Время открытий» — серия общероссийских походов, приуроченных к государственным праздникам, памятным и знаменательным датам.
Главная цель проекта — возродить систему походного туризма в стране, сделав её доступным и массовым инструментом для воспитания любви к Родине, изучения её истории и природы. Организаторы подготовили три уровня сложности, чтобы вовлечь как можно больше участников — Туристская прогулка (2–4 часа, 4–6 км) — идеальный вариант для первой пробы, не требующий спецподготовки и сложного снаряжения. Однодневный поход (4–8 часов, от 6 км) — полноценное командное путешествие с обедом на привале. Двухдневный поход (от 12 км) — настоящий поход с ночёвкой в палатках, позволяющий полностью погрузиться в атмосферу активного отдыха.
Походы «Время открытий» проводятся в формате дней единых действий, привязанных к календарю. Мероприятие могут организовать в течение трёх дней до или после знаменательной даты.
Среди ключевых событий — День космонавтики (12 апреля) — с мастер-классами по выживанию, квизами и приглашением космонавтов.
День Победы (9 мая) — маршруты к мемориалам, уроки истории, полевые кухни и помощь в благоустройстве памятников. День России (12 июня) — восхождения на вершины с развёртыванием флага и тематическими квестами. День семьи, любви и верности (8 июля) — семейные пикники, эстафеты и совместное обучение туристическим навыкам. День Государственного флага (22 августа) — массовые подъёмы на возвышенности с синхронным разворачиванием триколора. Кроме того, в перечень входит Всемирный день окружающей среды, День народных художественных промыслов, День отца, День народного единства и Всемирный день туризма (27 сентября) с соревнованиями по ориентированию и эстафетами.
Проект открыт для школьников, студентов, семей с детьми и организованных групп. Для участия необходимо подать заявку на портале «будьвдвижении.рф», зарегистрировать туристскую группу на сайте МЧС России, после завершения похода заполнить отчёт на официальном сайте проекта.
