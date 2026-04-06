В танцевальном конкурсе Подмосковья приняли участие более 300 коллективов

06 апреля 2026, 12:22

Свыше 300 творческих коллективов из 56 муниципалитетов Подмосковья стали участниками хореографического конкурса, организованного в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.





Ребята выступали на трёх концертных площадках. Общее число конкурсантов составило более пяти тысяч человек.





«В программу вошли выступления в жанрах современного и народного танца, а также классического балета. Отбор проводили ведущие деятели искусств региона», — говорится в сообщении.