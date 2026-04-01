Подмосковье пригласили на конкурс «Среда возможностей»
Старт заявок на открытый конкурс «Среда возможностей» объявил благотворительный фонд Геннадия Тимченко.
Организаторы ставят целью поддержку проектов, направленных на создание развивающей и поддерживающей среды для детей и подростков на малых территориях. К участию приглашаются некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения (включая комплексные центры социального обслуживания, библиотеки, дома культуры, школы и центры допобразования), работающие в населенных пунктах с численностью жителей до 70 тысяч человек.
Победители смогут получить финансовую поддержку в размере до одного миллиона рублей, а также экспертное сопровождение, возможность пройти обучение, стажировку и обменяться опытом с коллегами из других регионов. Особенность конкурса — вовлечение самих детей в разработку и реализацию проектов и активное участие местных сообществ в создании возможностей для развития юных жителей.
Прием заявок продлится до 28 апреля 2026 года (до 18:00 по московскому времени). Подать заявку можно через конкурсную платформу Фонда Тимченко.
Читайте также: