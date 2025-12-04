«Вечерняя Москва» получила награды на конкурсе «Информируем из первых рук»
В Ситуационном центре правительства Москвы наградили лауреатов городского конкурса «Информируем из первых рук», где «Вечерняя Москва» стала обладателем сразу нескольких наград.
Так, в номинации «Лучшее СМИ в освещении темы «Защищать, спасать, гордиться» победу одержал Деловой выпуск. Его также отметили и в номинации «Лучшее СМИ в освещении темы «Город для жизни. Город будущего».
«Для нас это важный конкурс. И победы в нем наших сотрудников — это в первую очередь признание городом наших заслуг и достижений. И я горд за наших корреспондентов, получивших номинации! Будем стремиться к лучшему!», — сказал и. о. главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александр Шарнауд.
Жюри также отметило издание «Московский журнал. История государства Российского» за глубокие исторические исследования, а также проект сайта vm.ru «Месяц до Победы» и совместный проект с Музеем Победы — «Лица Победы».
Кроме того, два снимка фотокорреспондентов «Вечерней Москвы» стали лучшими лучшими фотоработами о Москве среди федеральных и городских СМИ.