«Вечерняя Москва» получила награды на конкурсе «Информируем из первых рук»

04 декабря 2025, 14:44

Фото: iStock/d1sk

В Ситуационном центре правительства Москвы наградили лауреатов городского конкурса «Информируем из первых рук», где «Вечерняя Москва» стала обладателем сразу нескольких наград.





Так, в номинации «Лучшее СМИ в освещении темы «Защищать, спасать, гордиться» победу одержал Деловой выпуск. Его также отметили и в номинации «Лучшее СМИ в освещении темы «Город для жизни. Город будущего».





«Для нас это важный конкурс. И победы в нем наших сотрудников — это в первую очередь признание городом наших заслуг и достижений. И я горд за наших корреспондентов, получивших номинации! Будем стремиться к лучшему!», — сказал и. о. главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александр Шарнауд.