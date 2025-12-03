Юный программист из Видного занял II место на Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

03 декабря 2025, 15:34

Видео: Телеграм-канал @volontermo

Александр Кравченко из подмосковного Видного занял второе место в номинации «Поколение добра» Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2025. Юный программист не только знает всё в технологиях, но и помогает другим безопасно пользоваться интернетом. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.