Юный программист из Видного занял II место на Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
Видео: Телеграм-канал @volontermo
Александр Кравченко из подмосковного Видного занял второе место в номинации «Поколение добра» Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2025. Юный программист не только знает всё в технологиях, но и помогает другим безопасно пользоваться интернетом. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Он создал просветительский проект «Белый Хакер», который учит людей всех возрастов защищать личные данные, финансы и аккаунты в сети. В доступной форме Саша показывает, как работают мошеннические схемы, как распознавать обман и не попасть в сети злоумышленников.
Юный разработчик общается с экспертами, выпускает обучающие видеоролики и проводит лекции для школьников. Все сложные темы он объясняет в игровой и понятной форме, чтобы даже начинающие пользователи могли легко разобраться в вопросах цифровой безопасности.
Проект «Белый Хакер» уже охватывает широкую аудиторию. За год его видеоматериалы набрали 1,8 миллиона просмотров, сообщество посетили более 1 миллиона уникальных пользователей. В офлайн-лекциях Александра приняли участие около 800 человек.
Высокая оценка на Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2025 стала признанием его вклада в цифровое просвещение Подмосковья и всей страны, развитие культуры безопасного поведения в интернете.