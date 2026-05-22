Стартовало научное исследование о роли образования в защите исторической правды
Федеральная инновационная площадка Минобрнауки России — АНО «Агентство поддержки государственных инициатив» — проводит научное исследование «Защита и сохранение исторической правды: роль образования».
Организаторы реализуют исследование во исполнение пункта 32 плана мероприятий на 2024–2026 годы в рамках Основ государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей (распоряжение Правительства РФ от 01.07.2024 № 1734-р).
Исследование ставит своей целью формирование системы педагогического сопровождения защиты исторической правды в рамках учебных дисциплин, профессионального и личного развития обучающихся.
С 2024 по 2026 год представители педагогического сообщества примут участие в опросах, оценке действующих практик, подготовке методических материалов, пройдут повышение квалификации и примут участие в аккредитации образовательных организаций.
В рамках исследования организаторы запустили безвозмездные дистанционные образовательные программы для популяризации результатов и сбора первичных данных. Узнать больше об исследованиях и программах можно на сайте.
Читайте также: