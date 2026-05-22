В Сергиевом Посаде пройдёт кинофестиваль «Земля Сергия Радонежского»
С 23 по 28 мая на площадках Сергиево-Посадского филиала ВГИК имени С.А. Герасимова и Московской духовной академии состоится II Благотворительный форум-кинофестиваль «Земля Сергия Радонежского». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, мероприятие ищет современные кинематографические и медийные средства для воспитательной и образовательной работы с подрастающим поколением.
В конкурсную программу вошли игровые, документальные и анимационные фильмы студентов и выпускников киновузов из всех регионов России. Организаторы также проведут конкурс сценариев и выделят отдельную номинацию для детей.
Для молодых кинематографистов кинофорум станет платформой поддержки дебютных работ, которые сохраняют традиционные духовно-нравственные ценности и возрождают детское и семейное кино. В программу кинофестиваля этого года включили выставку костюмов художника, мастера ВГИК Галины Пангилинан, творческие встречи с директором института анимации и цифровых технологий Еленой Яременко, круглые столы и мастер-классы по новейшим цифровым технологиям в кинематографе.
Организаторы ожидают в качестве почётных гостей кинорежиссёра, сценариста, заведующего кафедрой игрового кино ВГИК, народного артиста РФ Владимира Хотиненко, актёра театра и кино, руководителя мастерской ВГИК, народного артиста РФ Александра Михайлова, актёра театра и кино, кинорежиссёра, продюсера Александра Самойленко, а также депутата Госдумы Сергея Пахомова.
Мероприятие проводят Сергиево-Посадская епархия, администрация Сергиево-Посадского городского округа и Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова.
Читайте также: