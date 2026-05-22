В колледже «Подмосковье» прошла региональная игра «Звезда» для студентов
21 мая в колледже «Подмосковье» состоялась ежегодная военно-спортивная игра «Звезда». С 2017 года мероприятие традиционно объединяет студентов колледжа и воспитывает в них патриотизм. В этом году игру посвятили 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и она во второй раз вышла на региональный уровень, сообщает Министерство образования Московской области.
В соревнованиях участвовали студенты колледжей и техникумов из Рузы, Можайска, Волоколамска, Сергиева Посада и других городов Подмосковья, сообщает пресс-служба Министерства образования региона.
В игре соревновались 7 команд. Участники прошли испытания: строевой смотр, военизированную эстафету, метание гранаты, полосу препятствий, стрельбу в электронном тире, историческую викторину и тест по первой доврачебной помощи. Завершились соревнования обедом с солдатской кашей из полевой кухни.
По итогам соревнований первое место завоевала команда колледжа «Подмосковье», второе место — команда Сергиево-Посадского колледжа, а третье место разделили Можайский техникум и Волоколамский филиал Красногорского колледжа.
