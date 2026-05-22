МосОблЕИРЦ внедряет новый цифровой сервис «Веб-консультант»

22 мая 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Единый расчётный центр Подмосковья предлагает жителям региона видеосервисы, которые сочетают удобство онлайн-каналов с живым общением. Так, в пилотном режиме введён сервис «Веб-консультант», сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Жители могут, не выходя из дома, разобраться в квитанции, скорректировать счёт, найти потерявшийся платёж.

«Специалист расчётного центра проконсультирует по видеосвязи, примет обращение и ответит на все вопросы. Это такое же обслуживание, как в офисе, но без траты времени на сборы и дорогу. Записаться для получения услуги можно в личном кабинете или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», – отметили в Минчистоты.