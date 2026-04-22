Стартовало VI Всероссийское голосование за объекты благоустройства
21 апреля 2026 года стартовало VI Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства.
На выбор жителей представили более шести тысяч объектов в 1667 муниципальных образованиях. Проголосовать может любой гражданин старше 14 лет до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Именно жители решат, какие парки, площади, набережные или дворы благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил, что за пять лет проведения голосования наблюдается устойчивый рост участия граждан. Если в 2021 году удалось собрать 9,7 млн голосов, то в 2025-м — уже 16,6 млн. В этом году к голосованию присоединятся 88 регионов и город Байконур.
Голосование пройдет не только в муниципалитетах с населением свыше 20 тысяч человек, но и в населенных пунктах, развитие которых является приоритетом Стратегии пространственного развития РФ на 2030-2036 годы.
Помогать жителям будут волонтеры — стать добровольцем может любой россиянин старше 14 лет. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте Добро.рф.
Согласно целям нацпроекта, к 2030 году по всей стране благоустроят не менее 30 тысяч общественных пространств. А за все время работы программы в России уже преобразилось 80 578 территорий: 37 437 общественных пространств и 43 141 дворов.
Читайте также: