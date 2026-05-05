В Совфеде предложили сократить новогодние праздники и увеличить майские
В России стоит рассмотреть возможность сокращения продолжительности новогодних каникул в пользу увеличения майских праздничных дней. Об этом сообщил сенатор Айрат Гибатдинов, пишет РИА Новости.
В 2027 году новогодние каникулы, как и прежде, продлятся более десяти дней, тогда как майские праздники станут значительно короче и будут разделены рабочими буднями, подчеркнул он.
Гибатдинов добавил, что в майские праздники, когда устанавливается хорошая погода, многие граждане предпочитают отдых на природе и загородные поездки. Однако из-за того, что выходные дни разделены рабочими днями, людям «приходится возвращаться к трудовым обязанностям всего на несколько дней».
Сенатор считает, что наиболее рациональным и справедливым решением было бы распределить праздничные дни более равномерно между зимним и весенним периодами. Это позволило бы сохранить общий объем выходных, но сделать их использование более удобным для граждан.
