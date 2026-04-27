Стартует Всероссийский чемпионат пилотирования дронов для детей «Пилоты будущего»
Стартует Всероссийский чемпионат пилотирования дронов для детей от семи до 18 лет «Пилоты будущего».
Организаторами мероприятия выступают «Движение Первых» и «Федерация гонок дронов России». Чемпионат будет состоять из четырёх этапов: первый этап — муниципальный, онлайн-формат, с 6 марта по 23 августа 2026 года. Второй этап — всероссийский, также онлайн, с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Третий этап — региональный, очный, с 1 по 30 сентября 2026 года. По итогам этих этапов лучшие спортсмены из каждого региона примут участие в финальном, четвертом этапе, который пройдёт в Москве с 14 по 19 октября 2026 года.
Цель чемпионата — предоставить детям и молодым людям актуальные навыки и компетенции в сфере разработки и управления дронами, а также помочь им определиться с будущей профессией. Участники смогут использовать полученные знания в различных областях, таких как сельское хозяйство, экология, спасательные операции и доставка грузов.
Читайте также: